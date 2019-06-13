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На Закарпатті підрахували збитки від паводку

Новини » Надзвичайні події    13.06.2019 - 15:17
На Закарпатті підрахували збитки від паводку
Фото: підтоплення на заході (ДСНС)

Загальна сума збитку склала більше 500 млн гривень

Закарпатська обласна державна адміністрація підрахувала збитки від травневого паводку - загальна сума збитку склала понад 500 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу ОДА.

Як повідомляється, обласні служби завершили роботу по встановленню збитків від паводку.

"Оформити необхідну документацію вдалося дуже оперативно - протягом трьох тижнів після стихійного лиха", - зазначив в. о. голови облдержадміністрації Ярослав Галас.

За його словами, в семи районах області необхідно відновити 204 об'єкта на загальну суму 352,3 млн гривень.

"Це розмиті автодороги, зруйновані та пошкоджені берегоукріплення, замулені русла річок, пошкоджені мости та мостові переходи тощо. Частина необхідних грошей для цього вже виділяється з резервних фондів обласного і районних бюджетів", - повідомив Галас.

Крім ОДА за коштами в резервний фонд держбюджету звернулися Служба автомобільних доріг у Закарпатській області та басейнового управління водних ресурсів "Тиса".

"Комісії з надзвичайних ситуацій підтвердили завдані збитки і здійснили розрахунок потреби на відновлення об'єктів державного значення на загальну суму понад 150 млн гривень", - заявив Ярослав Галас.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 23 травня президент України Володимир Зеленський подзвонив в. про. голови Закарпатської ОДА Ярославу Шуму у зв'язку з паводками на Закарпатті. Президент доручив ОДА тримати ситуацію під контролем і запевнив, що в разі необхідності готовий особисто прилетіти на Закарпатті, щоб проконтролювати ліквідацію наслідків паводку.

Вранці 24 травня в ДСНС повідомили, що в західних областях України в результаті паводків пошкоджено кілька десятків будинків. Залишаються підтопленими 23 житлових будинки. Також водою зруйнований міст місцевого значення.

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