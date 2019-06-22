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У Херсонській обл. залишаються підтопленими півсотні домогосподарств

Новини » Надзвичайні події    22.06.2019 - 09:20
У Херсонській обл. залишаються підтопленими півсотні домогосподарств
Ілюстративне фото (ДСНС)

Рятувальники повідомили, що рівень води поступово спадає

У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили, що у смт Нова Маячка Олешківського району Херсонської області залишаються підтопленими 50 з 252 домогосподарств, серед яких 1 житловий будинок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

У ДСНС розповіли, що для відкачування води було залучено 18 осіб особового складу, а також 7 одиниць спеціальної техніки.

"Протягом доби відкачано 4 тис. 100 м3 води (всього з початку робіт 117 тис. 180 метрів кубічних)", - повідомили рятувальники.

Рятувальники наголосили, що рівень води поступово спадає.

Також вони розповіли, що у Львівській області у трьох населених пунктах Пустомитівського й Миколаївського району залишається підтопленими 68 домогосподарств, серед яких 18 житлових будинків.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Херсонській обл. внаслідок опадів підтоплено понад 250 домогосподарств. У Херсонській області внаслідок інтенсивних опадів 13 червня було підтоплено 252 домогосподарства, серед яких 69 житлових будинків у селі Нова Маячка Олешківського району.

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