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В Україні до послаблення карантину залишається готовим лише один регіон

Україна, Вівторок 06 жовтня 2020 11:31
В Україні до послаблення карантину залишається готовим лише один регіон
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Станом на 6 жовтня в Україні лише Кіровоградська область відповідає вимоги для послаблення карантину. В інших регіонах перевищено показник захворюваності коронавірусом.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, у всіх регіонах, крім Кіровоградської області, перевищено показник захворюваності коронавірусом на 100 тисяч населення за останні 14 днів.

При цьому в порівнянні з минулими днями ситуація в країні погіршилася - зараз цей показник становить 140,1 при нормі 40 випадків COVID-19. Вчора він становив 136,2. У Києві показник динаміки захворюваності становить 170,8, у Кіровоградській області - 20,4.

Найвищий показник захворюваності залишається в Тернопільській області - 277,8, що майже на 10 менше чим він був учора.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували 4348 нових випадків коронавірусу. Найбільше випадків у Києві, Харківській області.

Також РБК-Україна писало, що МОЗ буде ініціювати повернення до більш суворого карантину, якщо ситуація з поширенням коронавірусу буде погіршуватися.

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