В Україні поки що не розглядається питання про другий локдаун

Фото: жінка в масці (РБК-Україна)

В Україні поки не розглядають можливість введення другого локдауна. При цьому уряд продовжує готуватися до подальшого зростання захворюваності коронавірусом в країні.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Знову під замок. Чи загрожує українцям жорсткий карантин".

За словами джерела видання в уряді, зараз планують і надалі використовувати можливості адаптивного карантину.

"Питання про локдаун не піднімається. Приклади показують західні області, де почала стабілізуватися ситуація, і хвиля зміщується в центр і на схід", - сказало джерело, привівши в приклад Тернопіль, в якому після введення обмежень "червоної" зони вдалося знизити захворюваність з 615 до 464 осіб.

Інше джерело стверджує, що запровадження жорсткого карантину можливе, однак лише після виборів.

"До виборів його все одно просаботируют", - сказав у розмові з РБК-Україна співрозмовник в керівництві "Слуги народу".

У той же час в Офісі президента заявили, що перспективи локдауну не пов'язані з виборами, а відповідне рішення може бути прийнято виходячи із статистики.

"Це (локдаун, - ред.) можливо тільки при реально катастрофічної ситуації і при тотальній заповнювання лікарень. Це крайній сценарій", - сказав співрозмовник.

Він додав, що ключовим фактором буде заповнюваність місць в лікарнях - якщо вона перевищить 85%, доведеться йти на крайні заходи.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в країні немає потреби вводити локдаун, проте є сенс посилити карантинні обмеження.

При цьому РБК-Україна писало, що Моз буде ініціювати повернення до більш суворого карантину, якщо ситуація з поширенням коронавіруса буде погіршуватися.