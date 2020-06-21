Синоптики попередили про підвищення рівня води в річках до 2 метрів

Фото: рівень води в річці (if.dsns.gov.ua)

Вода в річках може вийти з берегів, що негативно позначиться на прирічкових об'єктах

Синоптики попередили про підвищення рівня води у річках України до 2 метрів в найближчі два дні. Можливе затоплення сільськогосподарських угідь та населених пунктів, які знаходяться біля річок.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"За даними Укргідрометцентру, 21 - 23 червня на річках Карпатського регіону (басейни річок Уж, Латориця, Тиса, Прут, Сирет, Дністер), р. Вишня (басейн Сяну) і притоках Дністра у Тернопільській і Хмельницькій обл., триватимуть підйоми рівнів води на 0,5-1,5 м, на окремих ділянках річок Пруту і Дністра - до 2 м над поточними відмітками", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що на окремих ділянках річок басейнів Дністра, Прута, в нижніх течіях Боржави, Старої, Латориці, Ужа можливий вихід води з берегів і затоплення сільгоспугідь, окремих прирічкових об'єктів. У басейні Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) можливе досягнення відміток початкового затоплення окремих населених пунктів.

Крім того, 21-23 червня на річках басейну Західного Бугу (Львівська, Волинська обл.) очікуються підвищення рівнів води на 0,3 - 1 м з можливим виходом води з берегів.

Нагадаємо, погода в Україні сьогодні буде такою ж похмурою у всіх регіонах і з грозовими дощами.

Також РБК-Україна писало, що станом на ранок 21 червня, через негоду без світла залишаються майже сто населених пунктів України.

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Автор: Максим Зайченко