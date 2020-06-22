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Дощі і грози в денний і нічний час: погода в Україні на сьогодні

Новини » Суспільство     22.06.2020 - 08:00
Дощі і грози в денний і нічний час: погода в Україні на сьогодні
Фото: дощ у Києві (РБК-Україна)

Сьогодні в Україні очікується невелике похолодання

Погода в Україні в понеділок, 22 червня, буде такою ж похмурою у всіх регіонах і з грозовими дощами. Стовпчики термометрів покажуть до +29 градусів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Так, за даними синоптиків, сьогодні в денний і нічний час доби очікуються грозові дощі та хмарність за всіх регіонах країни. Вітер по Україні також посилиться і складе від 5 до 10 метрів за секунду.

У центральних і північних областях буде від +25 до +28 тепла, а в нічний час температура очікується в межах +16 +20 градусів.

На південному сході України вдень очікується від +25 до +29 градусів тепла, а вночі від +16 до +20 градусів. Найбільша спека очікується в Донецькій і Луганській областях.

На заході вдень стовпчики термометрів покажуть від +25 до +28 тепла, а вночі буде від +15 до +18 градусів.

Дощі і грози в денний і нічний час: погода в Україні на сьогодні

Фото: погода в Україні на 22 червня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

У Києві та області сьогодні синоптики прогнозують дощову погоду з грозами. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +26 до +29 градусів тепла, а вночі очікується в межах +17 +20 градусів.

Дощі і грози в денний і нічний час: погода в Україні на сьогодні

Фото: погода в Києві та області на 22 червня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, станом на 21 червня, через негоду без світла залишаються майже сто населених пунктів України.

Також РБК-Україна писало, що синоптики попередили про підвищення рівня води в річках до 2 метрів.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Гідрометцентр
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