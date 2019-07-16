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Сьогодні в Україні очікуються дощі з грозами

Новини » Суспільство    16.07.2019 - 08:00
Сьогодні в Україні очікуються дощі з грозами
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Києві очікуються дощі, температура +23

Погода в Україні: сьогодні, 16 липня, буде дощовою і прохолодною, температура вдень +26 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, сьогодні дощі з грозами очікуються у східній, центральній та південній частинах країни. Температура повітря на сході вдень +21 +24 градуси, вночі + 13 +17 градусів. На півдні країни стовпчики термометра вдень піднімуться до +23 +26 градусів, вночі +15 +17. У центральних областях вдень температура становитиме +21 +24, вночі +12 +15 градусів.

У західних областях також очікуються дощі. Температура повітря вдень +21 +24 градусів, а вночі +9 +12 градусів. У Криму пройдуть дощі з грозами, температура повітря вдень +24 +26, вночі +15 +17 градусів.

Сьогодні в Україні очікуються дощі з грозамиСьогодні в Україні очікуються дощі з грозами

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України сьогодні очікуються дощі з грозами. Температура повітря вдень +21 +23, вночі +12 +14 градусів. Вітер північно-західний 5-10 м / с. Сьогодні в Україні очікуються дощі з грозамиСьогодні в Україні очікуються дощі з грозами

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