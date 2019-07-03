ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні оголошено штормове попередження

Новини » Суспільство    03.07.2019 - 15:22
В Україні оголошено штормове попередження
Ілюстративне фото (Dan Kitwood/Getty Images)

3 липня очікуються грози, місцями шквали 15-20 м / с

Погода в Україні сьогодні, 3 липня, погіршиться, очікуються грози і шквали до 15-20 м/с. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За даними Гідрометцентру, вдень 3 липня у південній частині країни, Карпатах, вночі і в східних областях очікуються грози, місцями шквали 15-20 м / с.

У четвер, 4 липня, у південній частині місцями грози і шквали 15-20 м / с (I рівень небезпеки).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з 3 по 5 липня в Україні, крім більшості районів західних і північних областей, збережеться пожежна небезпека 5 класу.

За даними синоптиків, сьогодні в Україні очікується до +31 градуса тепла. По всій території країни, крім півдня, без опадів. Разом з тим, вночі в Карпатах, а також на сході країни можливі грози, місцями посилення вітру до 20 м/с.

Відзначимо, за інформацією синоптика Наталки Діденко, до кінця тижня спека в Україні спаде. Зокрема, за її даними, сьогодні на більшості території країни очікується до +28 градусів, на півдні, а також в Луганській та Донецькій областях - до +33 градусів, а вже з 4 липня спека піде на спад.

В Україні утримається надзвичайна пожежна небезпека В Україні завтра вночі температура опуститися до +7
Новини України Штормове попередженняПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся