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В Україні оголошено штормове попередження

Новини » Суспільство    28.06.2019 - 10:36
В Україні оголошено штормове попередження
Ілюстративне фото (УНІАН)

Очікуються грози та сильні шквали вітру

Погода в Україні в День Конституції, 28 червня, погіршиться, очікується гроза та шквали вітру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За прогнозом синоптиків, сьогодні вночі у південних, східних та Дніпропетровській областях очікуються грози, подекуди з градом та шквалами вітру до 20 м/с.

Нагадаємо, що внаслідок урагану, який обрушився на Київ вчора, 27 червня, постраждали четверо осіб. У Київській області, у місті Буча, внаслідок падіння дерева загинула одна людина. Також внаслідок погіршення погодних умов відбулося повалення дерев та конструкцій будівель у кількох областях країни.

РБК-Україна писало, що в результаті негоди в Україні залишилися знеструмленими 211 населених пунктів у 8 областях. Найбільша кількість знеструмлених населених пунктів фіксується в Івано-Франківській області, там без електрики залишилося 70 н.п.

Крім того, за даними Укргідрометцентру сьогодні, 28 червня, в західній частині України буде сонячно, а в східній пройдуть дощі та грози. Також сьогодні очікується невелике похолодання. Так, стовпчики термометрів вдень піднімуться до +24, вночі температура коливатиметься від +6 до +14.

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