ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине объявлено штормовое предупреждение

Новости » Общество    28.06.2019 - 10:36
В Украине объявлено штормовое предупреждение
Иллюстративное фото (УНИАН)

Ожидаются грозы и сильные порывы ветра

Погода в Украине в День Конституции, 28 июня, ухудшится, ожидается гроза и шквалы ветра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозу синоптиков, сегодня ночью в южных, восточных и Днепропетровской областях ожидаются грозы, местами с градом и шквалами ветра до 20 м/сек.

Напомним, что в результате урагана, который обрушился на Киев вчера, 27 июня, пострадали четверо человек. В Киевской области в городе Буча, в результате падения дерева погиб один человек. Также в результате ухудшения погодных условий произошло падение деревьев и конструкций зданий в нескольких областях страны.

РБК-Украина писало, что в результате непогоды в Украине остались обесточенными 211 населенных пунктов в 8 областях. Наибольшее количество обесточенных населенных пунктов фиксируется в Ивано-Франковской области, там без электричества осталось 70 н.п.

Кроме того, по данным Укргидрометцентра сегодня, 28 июня, в западной части Украины будет солнечно, а в восточной пройдут дожди и грозы. Также сегодня ожидается небольшое похолодание. Так, столбики термометров днем поднимутся до +24, ночью температура будет колебаться от +6 до +14.

Из-за последствий урагана в Киеве задерживаются поезда Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине
Новости Украины ГидрометцентрГСЧСШтормовое предупреждение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь