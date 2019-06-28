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Україну місцями накриють дощі з грозами

Новини » Суспільство    28.06.2019 - 08:00
Україну місцями накриють дощі з грозами
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В західній та південній частині буде сонячно

Погода в Україні: сьогодні, 28 червня, в західній частині країни буде сонячно, а в східній - дощі та грози. ро це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, в західній, південній та частково центральній частині країни буде сонячно, без опадів. Температура повітря вдень становить +19+21, а вночі +10+12. Зазначається, що сонячно буде у Черкаській області. На сході України дощ з грозами. Температура повітря вдень +18+20, а вночі +11+13.

Україну місцями накриють дощі з грозами

Погода у Києві на сьогодні

За даними, синоптиків, сьогодні у столиці дощ з грозами. Температура повітря вдень +18+20, а вночі +8+10.

Україну місцями накриють дощі з грозами

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