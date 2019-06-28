В Україні через негоду знеструмлено понад 200 населених пунктів

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Знеструмлення зафіксовані у 8 областях

У п'ятницю, 28 червня, в результаті негоди залишилися знеструмленими 211 населених пунктів у 8 областях України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, через сильний вітер дощі та грози в Україні без електропостачання залишилися 211 населених пунктів, а саме: 70 н.п. в Івано-Франківській, 52 н.п. у Київській, 26 н.п. у Чернігівській, 23 н.п. у Сумській, 17 - в Житомирській, 15 - в Черкаській, 4 - в Кіровоградській областях та ще 4 населених пунктів у Чернівецькій області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок урагану, який обрушився на Київ вчора, 27 червня, постраждали четверо осіб. У Київській області, у місті Буча, внаслідок падіння дерева загинула одна особа. Також внаслідок ускладнення погодних умов відбулося повалення дерев та конструкцій будівель у кількох областях країни.

РБК-Україна писало, що через ускладнення погодних умов у Вінницькій та Житомирській областях було знеструмлено 65 населених пунктів. Так, без електропостачання залишилося 12 населених пунктів у Вінницькій області та ще 53 - у Житомирській.

Крім того, в понеділок, 17 червня, в Україні без електропостачання залишилися понад 100 населених пунктів. Так, у Львівській області були знеструмлені 67 населених пунктів, у Закарпатській - 38 н.п. та ще 2 населених пункти в Луганській.