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Синоптики прогнозують дощі та вітер у західних областях

Новини » Суспільство    22.04.2019 - 16:35
Синоптики прогнозують дощі та вітер у західних областях
Ілюстративне фото (Matt Cardy/Getty Images)

Повітря прогріється до +15-20 градусів

Погода в Україні завтра, 23 квітня, очікується теплою, однак уночі прогнозують заморозки у більшості областей. Про це повідомляється у Facebook Українського гідрометцентру. 

Зазначається, що завтра в Україні без опадів, лише вночі на Закарпатті та в Карпатах місцями невеликий дощ, в горах з мокрим снігом. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, в західній частині пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6 градусів тепла, в Україні, крім більшості районів західних областей, на поверхні ґрунту заморозки 0-4 градусів, вдень 15-20 градусів тепла; в Карпатах вночі заморозки 0-2 градусів, вдень 5-10 градусів тепла.

Синоптики прогнозують дощі та вітер у західних областях

Раніше повідомлялося, що погода в Україні перед великодніми святами буде поступово покращуватися, очікується потепління. Зокрема, температура повітря протягом вівторка становитиме +12+17 градусів. 23 квітня на Заході України південний та південно-східний вітер буде сильним, до штормових значень.

РБК-Україна писало, що 22-23 квітня синоптики прогнозують заморозки. Вночі 22 квітня на Лівобережжі сильні заморозки в повітрі 0-3 градусів (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). 23 квітня у більшості областей заморозки на поверхні ґрунту 0-3 грунту (I рівень небезпечності, жовтий).

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