В Україну йде передвеликоднє потепління

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра температура підвищиться до +17 градусів

Погода в Україні перед великодніми святами буде поступово покращуватися, очікується потепління. Про це повідомляє у Facebook синоптик Наталка Діденко.

Вона зазначила, що антициклон Leonore зробить завтра погоду в Україні сонячною. Температура повітря протягом вівторка становитиме +12+17 градусів.

23 квітня на Заході України південний та південно-східний вітер буде сильним, до штормових значень.

"Заморозки відступають, хіба найближчої ночі подекуди в західних областях є ймовірність невеликих", - повідомила Діденко.

У Києві 23 квітня очікується сонячна тепла погода з температурою повітря +16..+18 градусів.

"Протягом Страсного тижня тепло в Україні набиратиме обертів, стовпчики термометрів досягатимуть і перевищуватимуть +20 градусів", - додала синоптик.

Раніше повідомлялося, що в Україні 22-23 квітня синоптики прогнозують заморозки. Вночі 22 квітня на Лівобережжі сильні заморозки в повітрі 0-3 градусів (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). 23 квітня у більшості областей заморозки на поверхні ґрунту 0-3 грунту (I рівень небезпечності, жовтий).

РБК-Україна писало, що за прогнозом синоптика Наталки Діденко, у Києві у понеділок очікується малохмарна погода. Протягом дня передбачається +16 градусів.