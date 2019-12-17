В Україні оголошено жовтий рівень небезпеки через туман

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Жовтий рівень небезпеки оголошено переважно на території лівобережної України

У вівторок, 17 грудня, в Україні оголошено жовтий рівень небезпеки з-за туману. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Так, вранці у більшості центральних, південних і східних областей буде туман, видимість 200-500 м (перший рівень небезпеки, жовтий).

Фото: в яких областях оголошено жовтий рівень небезпеки (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, погода в Україні 17 грудня буде сухою і теплою. Температура повітря місцями прогріється до +15 градусів. Прохолодніше буде у східних регіонах, а також у Чернігівській та Сумській області - там температура вдень максимально підніметься до +7 градусів. Водночас у західних областях буде тепло - стовпчики термометрів вдень покажуть +13...+15 тепла.

У столиці вдень очікується максимальне підвищення температури до +8...+10 градусів.

Як писало РБК-Україна, в Укргідрометцентрі розповіли, що тиждень в Україні розпочався відсутністю опадів на всій території країни та температурою повітря до +12 градусів.

Також повідомлялось, що наступного тижня погода в Україні буде теплою і сухою, очікується зростання температури повітря до +15 градусів.