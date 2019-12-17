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В Украине объявлен жёлтый уровень опасности из-за тумана

Новости » Общество     17.12.2019 - 09:05
В Украине объявлен жёлтый уровень опасности из-за тумана
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Желтый уровень опасности объявлен преимущественно на территории левобережной Украины

Во вторник, 17 декабря, в Украине объявлен жёлтый уровень опасности из-за тумана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Так, утром в большинстве центральных, южных и восточных областей будет туман, видимость 200-500 м (первый уровень опасности, желтый).

В Украине объявлен жёлтый уровень опасности из-за тумана

Фото: в каких областях объявлен желтый уровень опасности (meteo.gov.ua)

Напомним, погода в Украине 17 декабря будет сухой и теплой. Температура воздуха местами прогреется до +15 градусов. Прохладнее всего будет в восточных регионах, а также в Черниговской и Сумской области - там температура днем максимально поднимется до +7 градусов. В то же время, в западных областях будет тепло - столбики термометров днем покажут +13...+15 тепла.

В столице днем ожидается максимальное повышение температуры до +8...+10 градусов.

Как писало РБК-Украина, в Укргидрометцентре рассказали, что неделю в Украине начался отсутствием осадков на всей территории страны и температурой воздуха до +12 градусов.

Также сообщалось, что на следующей неделе погода в Украине будет теплой и сухой, ожидается рост температуры воздуха до +15 градусов.

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