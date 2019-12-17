Вдень потепління, вночі заморозки: якою буде погода сьогодні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень потепліє до +10 градусів

Погода в Україні сьогодні, 17 грудня, буде сухою та теплою на всій території країни, температура повітря подекуди підвищиться до +15 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського гідрометцентра.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні на всій території країни очікується суха та тепла погода. Вдень буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень коливатиметься від +5 до +15 градусів. Найхолодніше буде у східних областях, а також в Чернігівській та Сумській - там поітря вдень максимально прогріється до +7 градусів. Натомість у західних областях буде тепло - позначки термометрів вдень будуть показувати +13...+15 градусів.

Вночі температура коливатиметься від 0 до +5 градусів по всій Україні. Вітер очікується південний, 7-12 м/с.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні опадів не очікується, однак буде хмарно. Вдень очікується максимальне підвищення температури до +8...+10 градусів. Вночі позначка термометру опуститься до +1 градусу. Вітер прогнозують піденний зі швидкістю 7-12 м/с.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі розповіли, що тиждень в Україні почався відсутністю опадів на всій території країни та температурою повітря до +12 градусів.

РБК-Україна писало, що наступного тижня погода в Україні буде теплою та сухою, очікується зростання температури повітря до +15 градусів.