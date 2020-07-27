Дощі в половині областей та до +32: погода в Україні на сьогодні

Фото: дощ (РБК-Україна)

Дощі охоплять південний схід і захід країни

Погода в Україні у понеділок, 27 липня, буде дощовою в 12 областях та Криму. В решті частини країни буде сухо, але місцями хмарно.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Так, в центральних і північних областях температура повітря очікується від +29 до +31 тепла, а вночі опуститься до +15 +18 градусів.

На заході очікуються дощі з грозами в денний і нічний час, буде від +23 до +27 тепла, а вночі від +14 до +17 градусів.

У південно-східних областях буде тепліше. Вдень очікується від +28 до +32 тепла, а вночі від +16 до +22 градусів.

Швидкість вітру по країні складе від 5 до 10 метрів за секунду.

Фото: погода в Україні на 27 липня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

У столиці та Київській області буде тепло і сонячно, може бути помірна хмарність. Вдень термометри покажуть від +29 до +32 тепла, а вночі буде в межах +17 градусів.

Фото: погода в Києві та області на 27 липня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, на заході України очікується підйом рівня води в річках до 1 метра.

Також РБК-Україна писало, що майже у половині областей спостерігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.