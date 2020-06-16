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У Миколаєві затопило центр міста, в Ужгороді - цілий район

Новини » Надзвичайні події     16.06.2020 - 17:44
У Миколаєві затопило центр міста, в Ужгороді - цілий район
Фото: інцидент в Ужгороді (facebook.com/chubirko)

Дощі затопили вулиці в кількох українських містах

Через негоду затопило центр Миколаєва. В Ужгороді під воду пішли цілі вулиці одного з районів міста.

Про це повідомляють очевидці, передає РБК-Україна.

Сильні зливи призвели до підтоплення центральних вулиць Миколаєва. Зокрема, затопило проспект Центральний від вул. Інженерної до Дормашу, автомобілі були змушені їхати по тротуару.

А в Ужгороді через зливи затопило цілий мікрорайон Радванка. Крім того, в одній з найнижчих точок міста під воду пішов автомобіль.У Миколаєві затопило центр міста, в Ужгороді - цілий район

Фото: в Ужгороді під мостом "потонула" BMW (facebook.com/chubirko)

Нагадаємо, у Закарпатській області дощі й зливи розмили дороги й підтопили домогосподарства місцевих жителів.

Раніше зливи затопили центральні вулиці Києва.

Згідно з прогнозами синоптиків, грози, град і штормовий вітер очікуються майже у всіх областях України до кінця дня 16 червня.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України ГідрометцентрМиколаївУжгородливеньзатопление
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