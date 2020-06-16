У Миколаєві затопило центр міста, в Ужгороді - цілий район

Фото: інцидент в Ужгороді (facebook.com/chubirko)

Дощі затопили вулиці в кількох українських містах

Через негоду затопило центр Миколаєва. В Ужгороді під воду пішли цілі вулиці одного з районів міста.

Про це повідомляють очевидці, передає РБК-Україна.

Сильні зливи призвели до підтоплення центральних вулиць Миколаєва. Зокрема, затопило проспект Центральний від вул. Інженерної до Дормашу, автомобілі були змушені їхати по тротуару.

Хто там просив регіональні місцеві потопи? Міко pic.twitter.com/D41kWlMyjD — Housepainter (@go2the5dogs) June 16, 2020

А в Ужгороді через зливи затопило цілий мікрорайон Радванка. Крім того, в одній з найнижчих точок міста під воду пішов автомобіль.

Фото: в Ужгороді під мостом "потонула" BMW (facebook.com/chubirko)

Нагадаємо, у Закарпатській області дощі й зливи розмили дороги й підтопили домогосподарства місцевих жителів.

Раніше зливи затопили центральні вулиці Києва.

Згідно з прогнозами синоптиків, грози, град і штормовий вітер очікуються майже у всіх областях України до кінця дня 16 червня.

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Автор: Роман Калиниченко