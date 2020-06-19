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Сильні дощі та грози: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     19.06.2020 - 08:00
Сильні дощі та грози: прогноз погоди на сьогодні
Фото: дощ в Україні (РБК-Україна)

На всій території України сьогодні передають дощі і температуру повітря від+22 до +31

Погода в Україні 19 червня погіршиться. Усі регіони накриють дощі та грози, а температура повітря вдень очікується від +22 до +31 градуса тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За даними синоптиків на всій території України сьогодні передають дощі, а у більшості регіонів ще й грози.

У західних областях температура повітря вдень очікується від +22 до +26 градусів тепла, а вночі від +13 до +16 градусів.

У північних областях вдень температура повітря становитиме +28 +30 градусів. Вночі стовпики термометрів опустяться до +17 +19 градусів тепла.

У центральних та східних областях температура вдень буде в межах +26 +31 градус тепла, а вночі +16 +19 градусів.

У південних областях температура вдень складе +25 +30 градусів, а вночі це показник опуститься до +17 +19 градусів тепла.

Сильні дощі та грози: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні на 19 червня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

У Київській області та у столиці сьогодні очікуються грозові дощі. Температура повітря вдень становитиме +28 +31 градус тепла, а вночі +17 + 20 градусів.

Сильні дощі та грози: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Київській області на 20 червня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, вчора, 18 червня, через негоду в Україні було знеструмлено 69 населених пунктів у трьох областях.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що наприкінці червня в Україні спостерігатиметься суттєве похолодання, також невеликий спад температури очікується в понеділок - вівторок, 22 і 23 червня.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ГідрометцентрКиївдождигрозаобласти
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