Похолодання, дощ та мокрий сніг: прогноз на вихідні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Опади прогнозують у суботу, 14 березня

Погода в Україні на вихідних, 14-15 березня, принесе дощі з мокрим снігом у деякі області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз на 14 березня

За даними українських синоптиків, у суботу у східних, північних, Полтавській, Київській, Житомирській, Рівненській, Дніпропетровській, Волинській областях очікується дощ з мокрим снігом. На решті території прогнозують хмарну погоду.

Вдень температура повітря коливатиметься від +5 до +9 градусів, на сході та півдні термометри вдень покажуть до +11...+14 градусів. Нічна температура повітря коливатиметься від +2 до +4 у північних, західних та центральних областях. У східних та південних областях вночі очікують від +4 до +7 градусів.

Прогноз на 15 березня

У неділю погода в Україні покращиться, опади відступлять та буде малохмарно. Температура повітря вдень коливатиметься від +3 до +6 градусів. Однак вночі прийде суттєве похолодання, термометри покажуть від -1 до -4 градусів морозу.

Нагадаємо, сьогодні синоптики попередили про ускладнення погодних умов у Києві. У столиці з утриманням до кінця доби прогнозують сильні пориви вітру, силою до 18 метрів на секунду.