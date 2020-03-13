ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Похолодання, дощ та мокрий сніг: прогноз на вихідні

Новини » Суспільство     13.03.2020 - 12:10
Похолодання, дощ та мокрий сніг: прогноз на вихідні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Опади прогнозують у суботу, 14 березня

Погода в Україні на вихідних, 14-15 березня, принесе дощі з мокрим снігом у деякі області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз на 14 березня

За даними українських синоптиків, у суботу у східних, північних, Полтавській, Київській, Житомирській, Рівненській, Дніпропетровській, Волинській областях очікується дощ з мокрим снігом. На решті території прогнозують хмарну погоду.

Вдень температура повітря коливатиметься від +5 до +9 градусів, на сході та півдні термометри вдень покажуть до +11...+14 градусів. Нічна температура повітря коливатиметься від +2 до +4 у північних, західних та центральних областях. У східних та південних областях вночі очікують від +4 до +7 градусів.

Похолодання, дощ та мокрий сніг: прогноз на вихідні

Прогноз на 15 березня

У неділю погода в Україні покращиться, опади відступлять та буде малохмарно. Температура повітря вдень коливатиметься від +3 до +6 градусів. Однак вночі прийде суттєве похолодання, термометри покажуть від -1 до -4 градусів морозу.

Похолодання, дощ та мокрий сніг: прогноз на вихідні

Нагадаємо, сьогодні синоптики попередили про ускладнення погодних умов у Києві. У столиці з утриманням до кінця доби прогнозують сильні пориви вітру, силою до 18 метрів на секунду.

У Києві оголосили жовтий рівень небезпеки через вітер В Україні оголошено штормове попередження
Новини України Гідрометцентрдождипохолодание
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся