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У Києві попередили про погіршення погоди

Новини » Суспільство     13.03.2020 - 10:29
У Києві попередили про погіршення погоди
Ілюстративне фото (УНІАН)

Негода утримається до кінця 13 березня

Синоптики попередили про погіршення погодних умов у Києві сьогодні, 13 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними синоптиків, у найближчу годину та з утриманням до кінця доби у Києві очікуються сильні пориви вітру. В гідрометцентрі прогнозують пориви до 15-18 метрів на секунду.

Нагадаємо, вчора у Києві було оголошено жовтий рівень небезпечності через пориви вітру. Прогнозувалися пориви вітру 15-18 метрів на секунду. Очікувалося, що негода утримається до кінця доби.

Також вчора синоптики попереджали про погіршення погодних умов у західних, східних та Вінницькій областях. У Карпатах прогнозували пориви вітру до 30 метрів на секунду. Синоптики оголошували перший рівень небезпечності.

Крім того, синоптики попередили, що цього тижня в Україну повернуться морози та мокрий сніг. Опади очікують у п'ятницю та суботу. Прогнозується похолодання до -6 градусів вночі та до +5 вдень.

Додамо, що сьогодні синоптики прогнозували незначні дощі у західних, центральних та східних областях. Температура повітря вдень у південних областях підніметься до +21 градуса, не решті території термометри покажуть максимум +12.

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