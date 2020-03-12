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В Україні оголошено штормове попередження

Новини » Суспільство     12.03.2020 - 08:19
В Україні оголошено штормове попередження
Ілюстративне фото (УНІАН)

На заході та сході очікується сильний поривчастий вітер

Погода в Україні сьогодні, 12 березня, погіршиться у західних та східних областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними синоптиків, сьогодні вдень у західних та Вінницькій областях, а також вночі та вранці у східних очікуються пориви вітру до 15-20 метрів на секунду.

Крім того, у Карпатах пориви вітру сьогодні сягатимуть 25-30 м/с. У зв'язку з ускладненням погодних умов синоптики оголосили перший рівень небезпечності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні у деяких західних та східних областях пройдуть незначні дощі. На решті території синоптики прогнозували малохмарну та теплу погоду. Температура повітря сьогодні місцями прогріється до +18 градусів.

Крім того, синоптики попереджали про суттєве погіршення погоди в Україні. Найближчими днями в Україну прийде сильне похолодання, а подекуди очікується мокрий сніг. Прогнозують сильний вітер південно-західного напрямку.

Додамо, що в ніч на 8 березня в Києві було встановлено черговий температурний рекорд.

Синоптики попередили про штормовий вітер на заході На заході України оголосили штормове попередження
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