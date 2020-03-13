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Дощі та похолодання на заході: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     13.03.2020 - 08:00
Дощі та похолодання на заході: прогноз погоди на сьогодні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Дощі також у Київській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській та Кіровоградській областях

Погода в Україні 13 березня погіршиться, йдуть дощі та похолодання у західних областях, а на сході - тепло. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

На заході України сьогодні сильні дощі, вдень +8+11, а вночі +5+7. Також дощі у Київській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській та Кіровоградській областях. На півночі країни сьогодні сухо, мінлива хмарність, вдень +9+11, а вночі +6+8.

Дощі та похолодання на заході: прогноз погоди на сьогодні

На сході країни сьогодні мінлива хмарність, вдень +14+18, а вночі +4+8. У східних областях сьогодні вдень +13+19, а вночі +3+9 і сухо, без дощів.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні дощі, вдень +10+12, а вночі +6+8.

Нагадаємо, погода в Україні до кінця тижня різко погіршиться, повертаються морози та сніг. У неділю в усіх областях сонячно, але холодно. На заході країни вдень +3+8, а вночі -2-5. У північних областях вдень +1+4, а вночі -3-6.

Також вчора синоптики оголошували штормове попередження. У західних та Вінницькій областях, а також вночі та вранці у східних були пориви вітру до 15-20 метрів на секунду.

В Україну повертаються морози і сніг: погода до кінця тижня Дощі та тепло до +16: прогноз погоди на сьогодні
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