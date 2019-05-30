Завтра в Україні потеплішає до +32

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У Києві 31 травня очікуються дощі з грозами, температура повітря прогріється до +25

Погода в Україні завтра, 31 травня, буде сонячною і теплою, в деяких областях очікуються дощі з грозами, температура повітря прогріється до +32 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталю Діденко у Facebook.

Як повідомляє синоптик, у західних та Вінницькій областях, а також на північній частині країни очікуються дощі з грозами, на решті території - сухо і сонячно.

Вітер буде переважно з північно-заходу, на сході - південно-східний, невеликий, максимум помірний.

"Хоча там, де грози, може рвонути", - повідомила Діденко.

Температура повітря очікується найвищою на півдні і сході України, а також у Дніпрі і районах області - +26 +32 градуси. На решті території країни температура прогріється до +25 +30 градусів, на заході до +18 +23 градуси.

"У Києві 31-го травня весна таки пустить сльозу прощання до наступного року", - зазначила синоптик.

У столиці очікуються дощі і грози. Температура повітря становитиме +24 +25 градусів.

"Весна, ми тебе дуже любимо і завжди чекаємо, як найбільш прекрасне диво. Дякуємо за перші калюжі, нирки, скромне синє небо, білі хмари, навіть рясні дощі, лілії, іриси, грози, веснянки, щастя, сонця і тепла, і вічне світлу надію. Приходь!", - написала синоптик.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що сьогодні, 30 травня, у західних областях країни очікуються дощі з грозами, а в центральних областях - буде тіло, температура повітря прогріється до +32 градусів.

У Києві дощ та гроза більш ймовірні у другій половині дня. А температура повітря максимально прогріється до +27 градусів.

Також синоптики з "Укргідрометцентру" повідомляли, що 30 травня у більшості областей очікуються короткочасні дощі з грозами, температура повітря прогріється до +33.

Температура повітря в західних областях вночі +10 +15 градусів, вдень прогріється до +16 +21. На решті території України вночі +13 +18 , вдень - +28 +33 градуси, у північних, Вінницькій та Одеській областях +24 +29.