В Україні завтра очікуються дощі

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

В деяких областях можливий град та шквали до 15-20 м/с

Погода в Україні завтра, 31 травня, у більшості областей буде дощовою, температура повітря прогріється до +33. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр" у Facebook.

Як повідомляють синоптики, завтра у більшості західних, північних, центральних та Одеській областях очікуються короткочасні дощі та грози. Вдень місцями можливий град та шквали до 15-20 м/с. На решті території - без опадів.

Вітер північний (на сході країни південно-східний) буде дути зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря в західних областях вночі становитиме +9 +14, вдень прогріється до +18 +23 градусів. На решті території України вночі стовпчик термометра покажуть +13 +18, а вдень - +28 +33 градуси. У північних та Вінницькій областях температура прогріється до +23 +28 градусів.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомляла, що сьогодні, 30 травня, у західних областях України очікуються дощі з грозами, а в центральних областях буде тепло. Температура повітря прогріється до +32 градусів.

У Києві очікуються дощ і гроза у другій половині дня. А температура повітря максимально прогріється до +27 градусів.

Крім того, синоптики з "Укргідрометцентру" прогнозували, що 30 травня у більшості областей очікуються короткочасні дощі з грозами, температура повітря прогріється до +33.

Температура повітря в західних областях прогріється до +16 +21. На решті території вдень України - +28 +33 градуси, у північних, Вінницькій та Одеській областях +24 +29.