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Поступове потепління без опадів: прогноз погоди на тиждень

Україна, Неділя 02 серпня 2020 16:05
Поступове потепління без опадів: прогноз погоди на тиждень
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

З понеділка в Україні почнеться поступове потепління

Погода в Україні в перший повний тиждень серпня буде теплою. Дощів і гроз на території країни не очікується.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз на 3 серпня

Так, у понеділок дощі вже підуть з усіх регіонів. Буде тепло, але не спекотно, до +28 тепла. Найвища температура повітря очікується на заході України.

Поступове потепління без опадів: прогноз погоди на тиждень

Прогноз на 4 серпня

У вівторок температурна ситуація в західних областях залишиться такою ж, але потеплішає в іншій частині країни. Очікується до +31 тепла на півдні та в центральних областях.

Поступове потепління без опадів: прогноз погоди на тиждень

Прогноз на 5 серпня

Буде більш похмуро, але температура продовжить утримуватися на колишніх рівнях, хоч і місцями буде відчуватися незначне похолодання.

Поступове потепління без опадів: прогноз погоди на тиждень

Прогноз на 6 серпня

У цей день настане справжня спека. На півдні повітря прогріється до +35 градусів тепла. В інших регіонах температура буде коливатися в межах +26 +32 тепла.

Поступове потепління без опадів: прогноз погоди на тиждень

Прогноз на 7 серпня

Ситуація з погодою по країні сильно не зміниться. Будуть всі ті ж +35 тепла на півдні та відсутність опадів у всіх регіонах країни.

Поступове потепління без опадів: прогноз погоди на тиждень

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні 3 серпня.

Також РБК-Україна повідомляло, що в серпні 2020 року середня місячна температура буде в межах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусів.

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