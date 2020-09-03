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В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 3 вересня, на переважній території України спостерігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Такі данні наводить Український гідрометцентр.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме у південній частині України, а також у східних, центральних областях та у більшості районів Сумської і Хмельницької областей.

Рятувальники наголошують, що через це значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.

Нагадаємо, в Харківській області 2 вересня спалахнули пожежі в результаті надзвичайної події із двох сіл евакуювали 52 людини.

Крім того, біля селища Станиця Луганська Луганської області сталася пожежа на лінії розмежування, під час гасіння постраждали двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил.

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