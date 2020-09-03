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Під час гасіння лісових пожеж постраждали двоє військових

Луганська область, Четвер 03 вересня 2020 08:16
Під час гасіння лісових пожеж постраждали двоє військових
Фото: пожежа (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Під час гасіння пожежі в Луганській області постраждали двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. У них термічні опіки.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Загалом до гасіння пожежі залучено майже 600 осіб особового складу та 84 одиниці інженерної та автомобільної техніки підрозділів Збройних сил України і ДСНС.

Пожежу вже ліквідовано в населених пунктах Зайцево і Новолуганське.

"Під час гасіння пожежі, двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали термічні опіки. Їм надано першу медичну допомогу та доправлено до військових медичних закладів", - повідомляє прес-центр.

Нагадаємо, під Харковом спалахнула масштабна пожежа, яка почала швидко поширюватися через сильний вітер.

Також повідомлялось, що в Харківській області через пожежу повністю знищений населений пункт.

Зазначимо, до ліквідації пожежі у Дворічанському районі залучили пожежні поїзди.

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