Під час гасіння лісових пожеж постраждали двоє військових

Фото: пожежа (facebook.com)

Під час гасіння пожежі в Луганській області постраждали двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. У них термічні опіки.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Загалом до гасіння пожежі залучено майже 600 осіб особового складу та 84 одиниці інженерної та автомобільної техніки підрозділів Збройних сил України і ДСНС.

Пожежу вже ліквідовано в населених пунктах Зайцево і Новолуганське.

"Під час гасіння пожежі, двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали термічні опіки. Їм надано першу медичну допомогу та доправлено до військових медичних закладів", - повідомляє прес-центр.

Нагадаємо, під Харковом спалахнула масштабна пожежа, яка почала швидко поширюватися через сильний вітер.

Також повідомлялось, що в Харківській області через пожежу повністю знищений населений пункт.

Зазначимо, до ліквідації пожежі у Дворічанському районі залучили пожежні поїзди.