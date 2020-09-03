В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Сегодня, 3 сентября, на большей территории Украины будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в южной части Украины, а также в восточных, центральных областях и в большинстве районов Сумской и Хмельницкой областей.

Спасатели отмечают, что из-за этого значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Напомним, в Харьковской области 2 сентября вспыхнули пожары в результате чрезвычайного происшествия из двух сел эвакуировали 52 человека.

Кроме того, возле поселка Станица Луганская Луганской области произошел пожар на линии разграничения, во время тушения пострадали двое военнослужащих из состава Объединенных сил.