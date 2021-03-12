В Україні відновили показники по COVID: у восьми регіонах перевищено рівень госпіталізацій

Міністерство України оновило показники регіонів по коронавірусу . У Києві та ще семи областях перевищено рівень госпіталізацій.

Так, у Києві показник госпіталізацій становить 73,7 на 100 тисяч населення при нормі 60. Також цей показник перевищено в Івано-Франківській (130,5), Вінницькій (121,2), Чернівецькій (89,1), Житомирській (87,6), Закарпатській (87,3), Миколаївській (77,4) та Хмельницькій (66,6) областях.

При цьому станом на 12 березня в "червоній" зоні карантину залишаються чотири області - Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька.

У "помаранчевої" зоні 10 регіонів - Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька і Черкаська області.

Інші області залишаються "жовтими" - Волинська, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області.

Відзначимо, в Україні з 24 лютого діє адаптивний карантин. Всі регіони розділені на зони. У "червоній" зоні діють найбільш жорсткі обмеження, "помаранчева" - зона ризику, "жовта" - загальні обмеження, а "зелена" дозволяє пом'якшити карантин.