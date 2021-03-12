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Темпи вакцинації трохи ростуть: за добу від COVID прищепили майже 9 тисяч осіб

Новость на русском → Україна, П'ятниця 12 березня 2021 09:03
Темпи вакцинації трохи ростуть: за добу від COVID прищепили майже 9 тисяч осіб Фото: вакцинація (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні за минулу добу від коронавірусу прищепили 8859 осіб. З початку кампанії першу дозу вакцини отримали 38 237 осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.


Найбільше щеплень за вчора зробили в Київській області - 950. У цілому ситуація по регіонах наступна:

  • Вінницька область - 370 щеплень;
  • Волинська область - 160 щеплень;
  • Дніпропетровська область - 800 щеплень;
  • Донецька область - 610 щеплень;
  • Житомирська область - 128 щеплень;
  • Закарпатська область - 280 щеплень;
  • Запорізька область - 320 щеплень;
  • Івано-Франківська область - 262 щеплення;
  • Київська область - 950 щеплень;
  • Кіровоградська область - 320 щеплень;
  • Луганська область - 180 щеплень;
  • Львівська область - 320 щеплень;
  • Київ - 230 щеплень;
  • Миколаївська область - 250 щеплень;
  • Одеська область - 230 щеплень;
  • Полтавська область - 510 щеплень;
  • Рівненська область - 320 щеплень;
  • Сумська область - 389 щеплень;
  • Тернопільська область - 560 щеплень;
  • Харківська область - 320 щеплень;
  • Херсонська область - 400 щеплень;
  • Хмельницька область - 280 щеплень;
  • Чернівецька область -260 щеплень;
  • Чернігівська область - 80 щеплень.
  • Черкаська область - 330 щеплень.

За весь період кампанії вакцинації найбільше щеплених в Донецькій області (4114 осіб), найменше - в Чернігівській області (626).

Темпи вакцинації трохи ростуть: за добу від COVID прищепили майже 9 тисяч осіб

Відзначимо, в порівнянні з попередньою добою, в Україні зробили майже на 3 тисячі щеплень більше. Позавчора в країні вакцинували 5898 осіб.

Нагадаємо, на початку тижня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що процес вакцинації в Україні йде не за планом. В Україні повинні були вийти на показник в 10 тисяч щеплень в день ще на минулому тижні.

Згодом президент Володимир Зеленський поставив вимогу прискорити вакцинацію.

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