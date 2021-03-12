Темпи вакцинації трохи ростуть: за добу від COVID прищепили майже 9 тисяч осіб
В Україні за минулу добу від коронавірусу прищепили 8859 осіб. З початку кампанії першу дозу вакцини отримали 38 237 осіб.
Найбільше щеплень за вчора зробили в Київській області - 950. У цілому ситуація по регіонах наступна:
- Вінницька область - 370 щеплень;
- Волинська область - 160 щеплень;
- Дніпропетровська область - 800 щеплень;
- Донецька область - 610 щеплень;
- Житомирська область - 128 щеплень;
- Закарпатська область - 280 щеплень;
- Запорізька область - 320 щеплень;
- Івано-Франківська область - 262 щеплення;
- Київська область - 950 щеплень;
- Кіровоградська область - 320 щеплень;
- Луганська область - 180 щеплень;
- Львівська область - 320 щеплень;
- Київ - 230 щеплень;
- Миколаївська область - 250 щеплень;
- Одеська область - 230 щеплень;
- Полтавська область - 510 щеплень;
- Рівненська область - 320 щеплень;
- Сумська область - 389 щеплень;
- Тернопільська область - 560 щеплень;
- Харківська область - 320 щеплень;
- Херсонська область - 400 щеплень;
- Хмельницька область - 280 щеплень;
- Чернівецька область -260 щеплень;
- Чернігівська область - 80 щеплень.
- Черкаська область - 330 щеплень.
За весь період кампанії вакцинації найбільше щеплених в Донецькій області (4114 осіб), найменше - в Чернігівській області (626).
Відзначимо, в порівнянні з попередньою добою, в Україні зробили майже на 3 тисячі щеплень більше. Позавчора в країні вакцинували 5898 осіб.
Нагадаємо, на початку тижня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що процес вакцинації в Україні йде не за планом. В Україні повинні були вийти на показник в 10 тисяч щеплень в день ще на минулому тижні.
Згодом президент Володимир Зеленський поставив вимогу прискорити вакцинацію.