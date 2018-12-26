В Україні знеструмлено сотні населених пунктів

Ілюстративне фото (facebook.com/kyivenergo)

Станом на ранок знеструмлено майже 500 населених пунктів в 10 областях

Станом на ранок 26 грудня в Україні знеструмлено майже 500 населених пунктів у десяти областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в результаті ускладнення погодних умов (дощів, мокрого снігу та поривів вітру) знеструмлено 479 населених пунктів у десяти областях. Зокрема, у Дніпропетровській області - 172, Полтавській - 119, Кіровоградській - 68, Луганській - 47, Харківській - 33 Черкаській - 12, Сумській - 9, Донецькій - 9, Чернігівській - 8 і Миколаївській - 2.

Також повідомляється, що до ліквідації наслідків негоди залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погоди в Україні. Рятувальники зазначають, що рясні снігопади можуть призвести до порушення руху транспорту, а також негативно позначитися на роботі комунального господарства.

Учора в Національній поліції повідомили, що у зв'язку з негодою між Чернігівською та Полтавською областями застрягли близько 200 автомобілів.