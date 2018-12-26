У США літак впав на житлові будинки

Фото: катастрофа літака в США (twitter.com/cnnbrk)

В результаті авіакатастрофи загинула одна людина

У Сполучених Штатах на житлові будинки впав літак, внаслідок чого загинула щонайменше одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Наголошується, що катастрофа літака сталася в місті Су-Фолс в штаті Південна Дакота. Як повідомив на прес-конференції відповідальний за ліквідацію надзвичайних ситуацій представник міської адміністрації Ріган Сміт, літак впав близько 17:00 за місцевим часом 25 грудня.

Сміт при цьому не уточнив, про який саме літак йдеться. Також він додав, що є ризик збільшення кількості жертв. Що стосується загиблого, про якого зараз відомо, він перебував у літаку.

У той же час відомо, що через падіння літака кілька будинків міста були пошкоджені. Зараз на місці події працюють співробітники поліції.

Нагадаємо, кілька днів тому в штаті Джорджія в США зазнав аварії легкомоторний літак Cessna, в результаті катастрофи загинули три людини.