В Украине по новому закону растаможили тысячную "евробляху"

Иллюстративное фото (facebook.com/SFSofUkraine)

В растаможке авто на иностранных номерах лидирует Черновицкая таможня

В Украине по новому закону растаможили тысячный автомобиль на иностранной регистрации ("евробляху"). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную фискальную службу.

Сообщается, что растаможку тысячного авто на еврономерах провели на Черновицкой таможне. В ГФС уточнили, что Nissan Qashqai +2 2011 года таможенной стоимостью более 194,6 тыс. гривен оформили почти за 87,9 тыс. гривен. Из этой суммы был уплачен штраф 8500 гривен за нарушение сроков и условий ввоза автомобиля.

Также сообщается, что с начала растаможки по новому закону в бюджет перечислили 65,8 млн гривен. Наибольшее количество автомобилей оформили на Черновицкой (438 единиц) и Волынской (260 единиц) таможнях. Кроме того, уточняется, что при растаможке 824 авто за нарушение сроков и условий ввоза заплатили 7 млн ​​гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что в Верховной раде Украины не планируют увеличивать льготный период растаможки "евроблях".