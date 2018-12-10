ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Украине по новому закону растаможили тысячную "евробляху"

Новости » Общество    10.12.2018 - 13:55
В Украине по новому закону растаможили тысячную "евробляху"
Иллюстративное фото (facebook.com/SFSofUkraine)

В растаможке авто на иностранных номерах лидирует Черновицкая таможня

В Украине по новому закону растаможили тысячный автомобиль на иностранной регистрации ("евробляху"). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную фискальную службу.

Сообщается, что растаможку тысячного авто на еврономерах провели на Черновицкой таможне. В ГФС уточнили, что Nissan Qashqai +2 2011 года таможенной стоимостью более 194,6 тыс. гривен оформили почти за 87,9 тыс. гривен. Из этой суммы был уплачен штраф 8500 гривен за нарушение сроков и условий ввоза автомобиля.

Также сообщается, что с начала растаможки по новому закону в бюджет перечислили 65,8 млн гривен. Наибольшее количество автомобилей оформили на Черновицкой (438 единиц) и Волынской (260 единиц) таможнях. Кроме того, уточняется, что при растаможке 824 авто за нарушение сроков и условий ввоза заплатили 7 млн ​​гривен.

В Украине по новому закону растаможили тысячную &quot;евробляху&quot;

Напомним, ранее сообщалось, что в Верховной раде Украины не планируют увеличивать льготный период растаможки "евроблях".

 

На Львовской таможне оформили первые транзитные "евробляхи"
Новости Украины ГФСрастаможкаевробляха
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь