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У Закарпатській області за дві години випала 20-денна норма дощів

Новини » Суспільство     29.06.2020 - 00:21
У Закарпатській області за дві години випала 20-денна норма дощів
Фото: негода у Закарпатській області (facebook.com/odazakarpattya)

Відбулося різке підняття рівнів води

У Міжгірському районі Закарпатської області 28 червня пройшли сильні зливи із грозами. За дві години випала 20-денна норма дощів.

Про це повідомили у прес-службі Закарпатської ОДА.

Із 15:30 до 17:30 в регіоні зафіксовано дуже активну грозову діяльність, з градом, поривами вітру та зливовими опадами.

"За дві години випала 20 денна норма дощів. 119 мм за 2 години. Відбулося різке підняття рівнів води та зсуви ґрунту", - йдеться в повідомленні.

На території Торунської сільради потік води зніс частину дороги та декілька містків. У селі Лопушне підтоплено одну новобудову та два житлові будинкі.

На місці працюють рятувальники , поліція, працівники дорожньої служби.

Фото: наслідки негоди у Закарпатській області (facebook.com/odazakarpattya)

Нагадаємо, через паводки на заході України постраждали 250 населених пунктів в п’яти областях.

РБК-Україна писало, що станом на 26 червня відомо про трьох загиблих від руйнівних паводків у західних областях України.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України дождиГідрометцентр
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