В Україні через негоду знеструмлено понад 200 населених пунктів

В ніч з 13 на 14 серпня через негоду в Україні сталося знеструмлення 205 населених пунктів у 5 областях. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що через дощ, грози, град та пориви вітру сталось знеструмлення у 5 областях: Чернігівській - 105 н.п. , Львівській - 40 н.п. , Чернівецькій - 26 н.п. , Київській - 24 н.п. та Житомирській - 10 н.п.

Крім того, у Чернігівській області через сильний вітер на території Корюківського, Городнянського та Ріпкинського районів сталося пошкодження покрівель будівель. Зокрема, в Корюківському районі пошкоджено покрівлю школи с. Перелюб, покрівлі 12 житлових будинків та 13 господарських споруд.

В Городнянському районі пошкоджено покрівлю школи з прибудованою майстернею с. Ільмівка, покрівлю Ільмівської сільської ради, покрівлі 17 житлових будинків та 5 господарських споруд. В Ріпкинському районі пошкоджено покрівлю школи смт Добрянка, покрівлю двоповерхового багатоквартирного житлового будинку, покрівлю 1 житлового будинку. Постраждалих внаслідок негоди немає.

У Чернівецькій області через град в м. Сторожинець пошкоджено покрівлю лікарні, покрівлі двох гімназій, школи, ліцею та житлових будинків. Постраждалих внаслідок негоди немає.

У Хмельницька область через сильний вітер в с. Мацьківці також пошкоджено покрівлю школи. У Тернопільській області сталось пошкодження покрівлі школи та 5 приватних житлових будинків.

Нагадаємо, вчора в Україні було оголошено штормове попередження.

РБК-Україна писало, що за даними синоптиків, сьогодні в Україні погіршиться погода на заході та півночі країни, також частково в центрі. Очікуються дощі та грози. На сході - мінлива хмарність. Температура повітря досягне +34.