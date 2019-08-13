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У Києві оголосили штормове попередження

Новини » Суспільство    13.08.2019 - 20:21
У Києві оголосили штормове попередження
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На Київ насувається гроза у найближчу годину

Погода у Києві погіршиться у найближчу годину і з утриманням до кінця доби 13 серпня та вночі 14 серпня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що у найближчу годину з утриманням до кінця доби 13 серпня та вночі 14 серпня у Києві очікується гроза, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

РБК-Україна раніше писало, що сьогодні у західних областях сьогодні дощі та грози. Температура повітря вдень досягне +30+32, вночі очікується +18+20. На півночі та в центрі мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вдень досягне +29+32, вночі очікується +16+18. У східних і південних областях сьогодні сонячно, температура повітря вдень досягне +29+31. На півдні очікується +30+32. У Криму та Кримській області 13 серпня сонячно, температура повітря досягне +29+31, вночі очікується +17+19.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко писала, що спека очікується в Україні в першій половині тижня.

Як повідомляло РБК-Україна, у Києві липень був незвично холодним. За даними Центральної геофізичної обсерваторії, середньомісячна температура повітря липня склала 19,8 градусів і виявилась вищою за кліматичну норму лише на півградуси.

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