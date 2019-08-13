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В Україні оголошено штормове попередження

Новини » Суспільство    13.08.2019 - 16:41
В Україні оголошено штормове попередження
Погода в Україні 14 серпня (фото: pixabay.com)

Штормове попередження оголошено в західних областях України

Погода в Україні завтра, 14 серпня, погіршиться, очікуються сильні пориви вітру - до 28 м/с. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За повідомленням синоптиків починаючи з 13 серпня і впродовж 14 серпня в західних областях України очікуються сильні дощі, грози, а в окремих районах град та пориви вітру 25-28 м/с. Оголошено другий рівень небезпеки.

Також, в Гідрометцентрі попереджають про підвищеної пожежної небезпеки в низці регіонів. Протягом 13-14 серпня у Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Харківській і Кіровоградській областях, а також 15-19 серпня в центральних, східних і південних областях України.

Нагадаємо, в ніч з 8 на 9 серпня в Україні в результаті погіршення погоди 205 населених пунктів були знеструмлені. Постраждали жителі Сумської, Київської, Черкаської, Чернігівської, Житомирської та Кіровоградської областей.

Також, раніше РБК-Україна повідомляло про потужний ураган зі зливою, який обрушився на Одесу 9 серпня. В результаті негоди деякі вулиці міста були затоплені.

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