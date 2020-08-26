Дощі у трьох областях та спека до +31: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

Температура повітря в країні коливатиметься від +22 до +31 тепла

Сьогодні, 26 серпня, на півночі та в центрі України очікуються дощі, однак у всіх інших регіонах буде спостерігатися помірна хмарність. Температура повітря в країні коливатиметься від +22 до +31 тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, дощитиме сьогодні у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях. На всій іншій території України буде сухо та тепло.

У західних областях температура повітря очікується від + 23 до +27, а вночі від +10 до +14.

У центральних та північних областях температура вдень становитиме від +22 до +27, а вночі вона опуститься до +12 +17 тепла.

У східних та південних областях температура повітря вдень коливатиметься від +25 до +31. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +11 +19 градусів.

Фото: погода в Україні на 26 серпня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У Київській області та у столиці сьогодні буде суха та тепла погода. Температура повітря вдень буде спостерігатися в межах +22 +26, а вночі вона опуститься до +12 +16.

Фото: погода в Києві та області на 26 серпня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, погода в Україні в кінці літа знову буде сухою і спекотною.