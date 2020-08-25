Київ накрила негода: вулиці столиці затопило через зливи

Увечері в столиці ще сильніше зіпсувалася погода
У вівторок ввечері, 25 серпня, у Києві погіршилася погода. Деякі вулиці столиці затопило.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Зокрема, в столиці пройшла сильна злива, який супроводжувався шкальні вітром. У зв'язку з негодою частина вулиць були підтоплені.
Негода у Києві 25 серпняОпубліковано Дмитром Левицьким Вівторок, 25 серпня 2020 р.
Фото: негода в Києві (РБК-Україна)
Відзначимо, раніше синоптики повідомляли, що в столиці ввечері 25 і вночі 26 серпня очікується погіршення погодних умов. Жителів Києва закликали залишатися вдома, закрити всі вікна, а також в разі знаходження на вулиці, уникати великих дерев і рекламних щитів.
Також в КМДА дале рекомендації для громадян під час грози. Зокрема, забороняється:
Нагадаємо, в Україні 25 серпня прогнозували дощову погоду на більшій частині країни.
Також РБК-Україна писало, що синоптики дали прогноз на вересень.