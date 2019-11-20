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В Україні за тиждень на грип захворіло 150 тисяч осіб

Новини » Суспільство     20.11.2019 - 15:26
В Україні за тиждень на грип захворіло 150 тисяч осіб
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Активність грипу знаходиться на неепідемічничних рівнях

За минулий тиждень в Україні на грип захворіло 150 832 людини, з них 67,3% - діти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

Інтенсивний показник захворюваності становить 394,4 на 100 тисяч населення, що на 17,3% нижче епідемічного порогу по Україні.

Повідомляється, що зареєстровано 4 випадки грипоподібного захворювання та 41 випадок важкої гострої респіраторної інфекції. У всіх регіонах України активність грипу та ГРВІ знаходиться на неепідемічничних рівнях.

"За звітний тиждень не зареєстровано жодного летального випадку внаслідок грипу. Протягом звітного тижня проти грипу вакциновано 28 851 людини, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 153 868 осіб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у МОЗ повідомили, що в цьому році Україна повністю забезпечена сироваткою проти дифтерії, кілька сотень флаконів роздали додатково в регіони.

Також РБК-Україна писало, що МОЗ планує розробити новий законопроект про психічне здоров'я. За словами міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецької, законопроект "повинен зламати радянську організаційну структуру, стратегії і практики системи охорони психічного здоров'я".

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