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МОЗ планує розробити новий законопроект про психічне здоров'я

Новини » Суспільство     17.11.2019 - 20:55
МОЗ планує розробити новий законопроект про психічне здоров'я
Фото: Зоряна Скалецька (РБК-Україна)

Міністр заявила, що законопроект "повинен зламати радянську організаційну структуру, стратегії і практики системи охорони психічного здоров'я"

Міністерство охорони здоров'я України має намір розробити новий законопроект "Про психічне здоров'я". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови відомства Зоряни Скалецьке на сторінці Facebook.

За її словами, законопроект "повинен повністю зламати успадковану радянську організаційну структуру, стратегії і практики системи охорони психічного здоров'я". Крім того, серед пріоритетів міністр назвала активне залучення осіб з психічними порушеннями та їх родичів до діалогу в будівництві нової системи.

Сьогодні на зустрічі з представниками посольства Литви в Україні домовилися про "підтримку України у будівництві системи соціалізації осіб з психічними розладами".

Нагадаємо, третина підлітків в Україні зізналися, що стали жертвами цькування в інтернеті. Майже 59% опитаних зізналися, що вони знають про наявність онлайн-груп школярів, де діти обмінюються інформацією про своїх однолітків з метою цькування.

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Новини України Зоряна Скалецька
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