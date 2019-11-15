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Україна забезпечена сироваткою проти дифтерії, - МОЗ

Новини » Суспільство     15.11.2019 - 15:19
Україна забезпечена сироваткою проти дифтерії, - МОЗ
Фото: Зоряна Скалецька (РБК-Україна)

МОЗ передало в регіони 200 флаконів сироватки

Цього року Україна була повністю забезпечена сироваткою проти дифтерії, декілька сотень флаконів роздали додатково в регіони. Про це заявила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька під час години запитань до уряду у Верховній раді.

За словами Скалецької, нещодавно в Україну завезли 200 флаконів протидифтерійної сироватки та розподілили між регіонами. Однак вона додала, що часом сироватку використовують без необхідності.

"Це не є вакцинація, це той препарат, який вводиться лише в підтверджених випадках, коли діагностично лабораторно доведено, що ми маємо справу з дифтерією. Насправді, ми маємо ще 100 поставлених флаконів, і 150 домовлено, що будуть поставлені. Цього достатньо, оскільки підтверджених фактів ми маємо лише два десятки. Минулого року для непідтверджених випадків використали 140, а насправді підтверджених випадків було в межах 10. Цього року та сама історія. Їх не потрібно, як вакцин тисячі, їх потрібно насправді невелика кількість", - пояснила глава МОЗ.

Крім того, Скалецька наголосила, що закуплених вакцин вистачає для вакцинації дітей відповідно до календаря щеплень. При цьому МОЗ продовжує працювати над новими поставками.

Нагадаємо, раніше Скалецька заявляла, що МОЗ контролює ситуацію з дифтерією в Україні. Міністр наголошувала, що в Україні вистачить доз протидифтерійної сироватки. Вона зазначала, що цього року Україна розраховує на 450 флаконів сироватки.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниЗоряна Скалецькадифтерія
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