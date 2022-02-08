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В Україні почалися випробування новітньої модернізації танка Т-64БВ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Державне підприємство "Харківський бронетанковий завод" (ХБТЗ) приступило до випробувань новітньої модернізації танка Т-64БВ зразка 2022 року. Машина призначена для прориву ворожих позицій, знищення вогневих точок і організації оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

"Т-64БВ зразка 2022 року отримали нові сучасні радіостанції замість старим радянським. Тепер ця бойова машина має, зокрема, системи навігації, внутрішнього і зовнішнього зв'язку, що повністю відповідають стандартам НАТО", - сказав директор ХБТЗ Герман Сметанін.

Також наголошується, що модернізований танк отримав нові прилади спостереження і прицілювання третього покоління, протикумулятивні кормові екрани і гумові щитки на вежі. Крім того, удосконалено паливну систему машини і посилено захист баків з пальним.

Модернізація основного танка Т-64БВ Збройних сил України (ЗСУ) проводилася на замовлення Міністерства оборони. Бойова машина призначена для посилення механізованих підрозділів. Вона може використовуватися як для прориву укріплених позицій противника і знищення вогневих точок, так і для організації оборони.

Фото: в Україні почалися випробування модернізованого Т-64БВ (ukroboronprom.com.ua)

Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року ХБТЗ завершив глибоку модернізацію командирського танка Т-64бвк.

Зазначимо, у січні поточного року КрАЗ побудував на замовлення Міноборони першу партію тягачів для перевезення танків.

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Укроборонпром