В Україні почалися випробування новітньої модернізації танка Т-64БВ

"Т-64БВ зразка 2022 року отримали нові сучасні радіостанції замість старим радянським. Тепер ця бойова машина має, зокрема, системи навігації, внутрішнього і зовнішнього зв'язку, що повністю відповідають стандартам НАТО", - сказав директор ХБТЗ Герман Сметанін.

Також наголошується, що модернізований танк отримав нові прилади спостереження і прицілювання третього покоління, протикумулятивні кормові екрани і гумові щитки на вежі. Крім того, удосконалено паливну систему машини і посилено захист баків з пальним.

Модернізація основного танка Т-64БВ Збройних сил України (ЗСУ) проводилася на замовлення Міністерства оборони. Бойова машина призначена для посилення механізованих підрозділів. Вона може використовуватися як для прориву укріплених позицій противника і знищення вогневих точок, так і для організації оборони.

Фото: в Україні почалися випробування модернізованого Т-64БВ (ukroboronprom.com.ua)