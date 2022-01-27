ru ua
Чт, 27 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

КрАЗ виготовив на замовлення Міноборони першу партію тягачів для перевезення танків

Новость на русском →
Четвер 27 січня 2022 07:50
КрАЗ виготовив на замовлення Міноборони першу партію тягачів для перевезення танків Сідельні тягачі КрАЗ для ЗСУ (Фото: kg.ua)
Автор: Вадим Добровольский

Перша партія тягачів КрАЗ-6510ТЕ поставлена на замовлення Міноборони. Машини будуть використовуватися для транспортування важкої військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Кременчуцьку газету.

Завод КрАЗ виготовив для Міноборони першу партію сідельних тягачів моделі 6510ТЕ. Перша поставка налічує три автомобілі, відвантаження було проведене 25 січня. Тягачі були передані Міністерству оборони після проходження відомчих випробувань та усунення зауважень замовника.

КрАЗ виготовив на замовлення Міноборони першу партію тягачів для перевезення танків

"Ці автомобілі створені спеціально під вимоги військових, їх виробництво локалізовано на нашому заводі" - зазначив технічний директор КрАЗу Сергій Дунь.

Повнопривідні сідельні тягачі КрАЗ-6510ТЕ з колісною формулою 6х6 оснащені турбодизельним двигуном потужністю 450 к.с. і спроможні буксирувати причепи повною масою до 70 тонн. Машини можуть працювати у складі автопоїзда для буксирування важкої військової техніки - танків, бронетранспортерів, артилерійських гаубиць.

Крім того, автомобілі обладнані гідролебідкою з тяговим зусиллям 15 тонн. Це дозволяє буксирувати з поля бою пошкоджену техніку.

Нагадаємо, раніше КрАЗ поставив для потреб ЗСУ повнопривідний КрАЗ-63221 6х6. На шасі цієї машини буде встановлено спеціальне Армійське обладнання.

Читайте РБК-Україна в Google News
АвтоКрАЗ Автомобільний ринок
Точки зору
Олег Назаренко
Від перекупів до комісійної торгівлі: як розвиватиметься в Україні ринок вживаних автомобілів
Олег Назаренко
генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів
Марина Китіна
Електромобілів більше – зарядок менше: що відбувається в Україні із зарядною інфраструктурою
Марина Китіна
експерт транспортних інновацій
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору