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В Украине начались испытания новейшей модернизации танка Т-64БВ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Государственное предприятие "Харьковский бронетанковый завод" (ХБТЗ) приступило к испытаниям новейшей модернизации танка Т-64БВ образца 2022 года. Машина предназначена для прорыва вражеских позиций, уничтожения огневых точек и организации обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

"Т-64БВ образца 2022 года получили новые современные радиостанции взамен старым советским. Теперь эта боевая машина имеет, в частности, системы навигации, внутренней и внешней связи, полностью отвечающие стандартам НАТО", - сказал директор ХБТЗ Герман Сметанин.

Также отмечается, что модернизированный танк получил новые приборы наблюдения и прицеливания третьего поколения, противокумулятивные кормовые экраны и резиновые щитки на башне. Кроме того, усовершенствована топливная система машины и усилена защита баков с горючим.

Модернизация основного танка Т-64БВ Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводилась по заказу Министерства обороны. Боевая машина предназначена для усиления механизированных подразделений. Она может использоваться как для прорыва укрепленных позиций противника и уничтожения огневых точек, так и для организации обороны.

Фото: в Украине начались испытания модернизированного Т-64БВ (ukroboronprom.com.ua)

Напомним, в конце ноября прошлого года ХБТЗ завершил глубокую модернизацию командирского танка Т-64БВК.

Отметим, в январе текущего года КрАЗ построил по заказу Минобороны первую партию тягачей для перевозки танков.

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