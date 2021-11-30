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"Укроборонпром" модернізував командирський танк. Він успішно пройшов випробування

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Харків, Вівторок 30 листопада 2021 17:57
"Укроборонпром" модернізував командирський танк. Він успішно пройшов випробування Фото: Вивіска Державного концерну "Укроборонпром" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

Державне підприємство "Харківський бронетанковий завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", вперше провело глибоку модернізацію командирського танка Т-64БВК. Оновлена техніка успішно пройшла типові випробування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укроборонпром".

"Фахівці підприємства встановили на машині сучасні прилади спостереження, зокрема, тепловізійні, телевізійну систему спостереження за навколишнім простором задньої півсфери, новітню апаратуру супутникової навігації і командирську вежу з кулеметом НСВТ калібру 12,7 мм. Були замінені і прилади освітлення, радіостанція, апаратура внутрішнього зв'язку і комутації, передні щитки", - йдеться в повідомленні.

Також уточнюється, що оновлений танк отримав додатковий фільтр грубої очистки паливної системи підігрівача котла, ще одну камеру спостереження для командира з дальністю виявлення до 2000 м, посилений захист кулемета НСВТ і паливних баків, дзеркала заднього виду, передні гумотехнічні екрани і низка інших удосконалень.

У відомстві зазначають, що подібні роботи проводять з цілою партією танків Т-64БВ.

"Наше головне завдання - забезпечувати українських армійців надійною та оновленою бойовою технікою, що відповідає умовам ведення сучасного бою", - зазначив директор підприємства Герман Сметанін.

Нагадаємо, 2 листопада "Укроборонпром" презентував боєприпас для підствольного гранатомета ВОГ-17В українського виробництва. Розробка тривала близько двох років.

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