В Україні розпочався п'ятий тиждень онлайн-школи: опубліковано теми і розклад

Сьогодні, 4 травня, розпочався п'ятий тиждень Всеукраїнської школи онлайн, опубліковано розклад і теми. Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки (МОН).

Традиційно, онлайн-уроки можна переглянути на YouTube МОН або в прямому ефірі українських телеканалів. Перше заняття розпочинається о 10:00.

Нагадаємо, 6 квітня в Україні стартувала "Всеукраїнська школа онлайн" для школярів з п'ятого по одинадцятий клас. Так, щодня дистанційно вивчають 11 предметів.

Зазначимо, Міністерство освіти змінило умови подання документів абітурієнтами для вступу в університети на період карантину.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про кроки після 11 травня, будуть запускати адаптивний карантин. Як він зазначив, на засіданні Ради економічного розвитку провідні економісти підтримали урядовий план, що потрібно запускати адаптивний карантин.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалить ряд рішень щодо послаблення карантину з 11 травня.