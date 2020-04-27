ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Всеукраїнська школа онлайн" почне показувати уроки для 1-4 класів

Новини » Коронавірус     27.04.2020 - 16:13
"Всеукраїнська школа онлайн" почне показувати уроки для 1-4 класів
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Уроки для 1-4 класів будуть показувати у вівторок та четвер з 09:00 до 10:00

Проект "Всеукраїнська школа онлайн" з 28 квітня починає трансляцію уроків для школярів 1-4-х класів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як повідомляється, програма розрахована на п'ять тижнів і складається з чотирьох предметів: українська мова, математика, наука і мистецтво.

Кожен урок тривати 15 хвилин, що є оптимальним для занять дітей цієї вікової категорії у форматі теле - і онлайн-лекцій.

Уроки будуть транслювати щотижня у вівторок та четвер, з 09:00 до 10:00 на телеканалах:

  • 1-й клас - "Піксель";
  • 2-й клас - UA: Перший;
  • 3-й клас - UA: Культура;
  • 4-й клас - "Плюсплюс".

Також онлайн-версії занять будуть доступні на YouTube-каналі Міністерства освіти і науки України. Уроки переводити жестова мова.

"Основна мета проекту - допомогти дітям початкової школи, які не мають сучасних девайсів, підключення до Інтернету, підтримки дорослих, вчитися дистанційно. Враховуючи кількість звернень щодо організації навчального процесу для самих маленьких, зробити це було нашим обов'язком", - зазначила генеральний директор Директорату внутрішньої та гуманітарної політики Офісу президента Вероніка Селега.

Нагадаємо, 6 квітня в Україні стартувала "Всеукраїнська школа онлайн" для школярів з п'ятого по одинадцятий клас. Так, щодня дистанційно вивчають 11 предметів.

Зеленський і Макрон обговорили макрофінансову допомогу Україні ФІФА запропонувала ввести п'яту заміну як тимчасовий захід
Новини України ОсвітаКоронавірус
News
On Top